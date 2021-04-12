С 12 апреля в Кузбассе запретили жарить шашлыки на мангалах

За нарушение предусмотрен штраф.

С 12 апреля в Кемеровской области начал действовать особый противопожарный режим. Так, до 1 июня жителям региона запрещено будет пользоваться мангалами для приготовления, например, шашлыка.

«За нарушение правил пожарной безопасности для должностных лиц сумма штрафа составит от 15 000 до 30 000 рублей, для юридических лиц — от 200 000 до 400 000 рублей, для граждан — от 2 000 до 4 000 рублей», - напомнили в ГУ МЧС Кузбасса.

Также в регионе в этот период запрещено будет сжигать мусор и разводить костры, устраивать свалки горючих отходов, на территориях, прилегающих к жилым домам, к объектам садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, оставлять ёмкости с лёгковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.