Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 12 апреля

Скончался один пациент.

По данным на утро 12 апреля в Кемеровской области выявили 60 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 16, Междуреченск — 6, Анжеро-Судженск — 5, Юрга — 5, Новокузнецк — 3, Краснобродский — 2, Осинники — 2, Полысаево — 2, Прокопьевск — 2, Промышленновский округ — 2, Топкинский округ — 2, Тяжинский округ — 2, Чебулинский округ — 2, Юргинский округ — 2, Белово — 1, Берёзовский — 1, Ленинск-Кузнецкий — 1, Мариинский район — 1, Таштагольский район — 1, Тисульский район — 1, Яшкинский округ — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончался один пациент.

У женщины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 33 965 случаев коронавируса: 352 человека продолжают получать медицинскую помощь, 32 978 — выздоровели, а 635 — скончались.