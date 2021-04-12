На юге Кузбасса начали подниматься уровни рек

Однако до критических отметок еще очень далеко.

В Кузбассе начался весенний паводок. Так, уровень рек Тельбес, Кондома, Мрассу, Мундыбаш уже превысил начальную отметку на 70 – 80 сантиметров.

Как доложил глава Таштагольского района Владимир Макута губернатору Серею Цивилеву, до критических отметок очень далеко, и на этой неделе вскрытия рек пока не ждут.

Между тем, частично стали освобождаться ото льда в Таштагольском районе реки Мундыбаш и Тельбес. Река Мундыбаш частично вскрылась в субботу в 19.50 в районе одноименного поселка. Большой фрагмент льда оторвался и поднявшейся водой его снесло по течению. Возле моста образовался небольшой затор. Но, как отметил глава района, он не представляет угрозы, так как уровень воды в реке далек до критического.

В Кемеровском гидрометцентре также отметили, что с наступлением тепла в реках уровни воды растут.

«Первой традиционно вскрывается Кондома в районе Кузедеева. В реке вода приподнялась достаточно, образовались хорошие закраины и, возможно, через несколько дней лед может начать вскрываться», - сообщила Светлана Наумова, начальник гидрометобеспечения Кемеровского гидрометцентра

А вот Томи, по словам специалистов, пока «нет сил» еще для ледохода. Однако ледяной панцирь там тоже потемнел, уже образуются закраины.