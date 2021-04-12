Кемерово попал в рейтинг городов со стремительным ростом цен на бензин

Неутешительные данные опубликовал Росстат.

В столице Кузбасса стремительно растёт стоимость на бензин. Как сообщает Сибдепо со ссылкой на Росстат, рост в Кемерове составил 0,9%.

Наравне с Кемерово цены растут и во Владимире. А наибольший подъём цены замечен в Горно-Алтайске – на 1,9%.

«Средние потребительские цены на бензин марки АИ-92 за неделю выросли 0,3%, до 44,89 рубля за литр, АИ-95 — на 0,27%, до 48,48 рубля, АИ-98 — на 0,29%, до 55,11 рубля, дизтопливо — на 0,14%, до 49,49 рубля. С начала года в России цены на бензин выросли на 3,2%, на дизельное топливо — на 1,6%», — пишет интернет-издание.

Отмечается, что ранее кузбассовцы активно жаловались на рост цен на топливо. При этом в администрации сообщили, что цены на АЗС Газпромнефти в городе Кемерово находятся в диапазоне 41,90 — 42,60 руб./л. В то время, как в Красноярске — 42,85 — 43,35 руб./л. Примерно одинаковый диапазон цен с Кемеровом в Барнауле — 41,65 — 42,65 руб./л. Планка Новосибирска и Томска выше – это 42,85 — 43,60 руб./л. и 42,10 — 43 руб./л. соответственно.