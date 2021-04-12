Кузбассовца на льдине оторвало от берега

Мужчина ходил на рыбалку.

В Кемеровском округе спасатели пришли на помощь местному жителю. Рыбака на льдине оторвало от берега.

«Диспетчеру Кемеровской областной поисково-спасательной службы ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса» поступил сигнал о том, что на р. Томь, мужчина ловил рыбу, в районе п. Смирновский, его оторвало на льдине», — сообщили в «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».

На место на жёстко-модульном плавсредстве прибыли спасатели. Специалисты эвакуировали мужчину со льдины и доставили к берегу.

Медицинская помощь кузбассовцу не потребовалась.