Блог с тобой ›› Новости ›› Кузбассовца на льдине оторвало от берега

Кузбассовца на льдине оторвало от берега

12 апреля 2021 в 14:47

Мужчина ходил на рыбалку.

В Кемеровском округе спасатели пришли на помощь местному жителю. Рыбака на льдине оторвало от берега.

«Диспетчеру Кемеровской областной поисково-спасательной службы ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса» поступил сигнал о том, что на р. Томь, мужчина ловил рыбу, в районе п. Смирновский, его оторвало на льдине», — сообщили в «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».

На место на жёстко-модульном плавсредстве прибыли спасатели. Специалисты эвакуировали мужчину со льдины и доставили к берегу.

Медицинская помощь кузбассовцу не потребовалась.

 

 


Читайте также

Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 12 апреля
Content
На юге Кузбасса начали подниматься уровни рек
Content 137
Кемерово попал в рейтинг городов со стремительным ростом цен на бензин
Content denga
В Анжеро-Судженске госслужащие незаконно получили премии

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?