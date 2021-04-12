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В Анжеро-Судженске госслужащие незаконно получили премии

12 апреля 2021 в 15:58

Деньги пришлось вернуть в бюджет.

В Анжеро-Судженске прокуратура добилась возврата в бюджет денежных премий, которые незаконно выплачивались в период 2019–2020 годов государственным гражданским служащим финансового управления города.

Было установлено, что за 2018 год 5 сотрудников финансового управления, в том числе руководитель, являющиеся государственными гражданскими служащими, получили премии из муниципального бюджета на общую сумму 32 000 рублей, за 2019 — 7 сотрудников, на общую сумму 36 000 рублей.

«Выплата премий государственным гражданским служащим из муниципального бюджета является незаконной. Прокурор города принёс на незаконные распоряжения главы городского округа 8 протестов и внёс начальнику финансового управления Анжеро-Судженска представление об устранении выявленных нарушений», — отметили в областной прокуратуре.

В ведомстве добавили, что в результате все деньги, которые получили служащие, вернули в бюджет города.


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