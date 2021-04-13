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В Кемерове налётчик совершил нападение на магазин

13 апреля 2021 в 09:47

Заведено уголовное дело.

Житель столицы Кузбасса предстанет перед судом за разбойное нападение на магазин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

«Мужчина готовился к правонарушению заранее. В день преступления в декабре 2020 года он одел защитный малярный комбинезон, взял пистолет-зажигалку и направился в продуктовый магазин в Кировском районе областного центра. Оказавшись на месте, он перескочил через прилавок и стал угрожать продавцу, направив на неё предмет, похожий на пистолет. В результате она отдала преступнику 5000 рублей из кассы магазина, а затем позвонила в полицию», - рассказали в ведомстве.

На место выехала следственная группа. В ходе розыскных мероприятий преступник был найден и заключён под стражу. При нем были обнаружены и приложены к делу улики: маскировочный костюм и орудие преступления он спрятал среди гаражей недалеко от ограбленного магазина.

Отмечается, что ранее мужчина уже был судим. На этот разе ему грозит до 10 лет лишения свободы.


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