В Кемерове налётчик совершил нападение на магазин

Заведено уголовное дело.
Житель столицы Кузбасса предстанет перед судом за разбойное нападение на магазин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.
«Мужчина готовился к правонарушению заранее. В день преступления в декабре 2020 года он одел защитный малярный комбинезон, взял пистолет-зажигалку и направился в продуктовый магазин в Кировском районе областного центра. Оказавшись на месте, он перескочил через прилавок и стал угрожать продавцу, направив на неё предмет, похожий на пистолет. В результате она отдала преступнику 5000 рублей из кассы магазина, а затем позвонила в полицию», - рассказали в ведомстве.
На место выехала следственная группа. В ходе розыскных мероприятий преступник был найден и заключён под стражу. При нем были обнаружены и приложены к делу улики: маскировочный костюм и орудие преступления он спрятал среди гаражей недалеко от ограбленного магазина.
Отмечается, что ранее мужчина уже был судим. На этот разе ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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