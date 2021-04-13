В Новокузнецке двое подростков оказались на дрейфующей льдине

Их заметили горожане.

Двое 16-летних подростков оказались на дрейфующей льдине посреди реки Томь в Новокузнецке. Горожане заметили их в районе улицы Тузовского и сообщили в единую диспетчерскую службу «112».

Как рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области, сотрудники МЧС были направлены в Орджоникидзевский район города Новокузнецка и сняли подростков с дрейфующей льдины с помощью лодки.

«Подростки рассказали, что пришли посмотреть на ледоход, но не успели спрыгнуть с отколовшейся льдины на берег», - уточнили в ведомстве.

Они были доставлены в «Орджоникидзевский» отдел полиции. По факту проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

С родителями подростков проводится воспитательная беседа.