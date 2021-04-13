Глава Кемерова совершил объезд Кировского района

Вместе с руководителями районов и служб города Илья Середюк приступил к объезду территорий.

12 апреля мэр Кемерова вместе с руководителями районов и служб города приступил к объезду территорий. Так, в понедельник они посетили Кировский район.

По словам Середюка, вдоль дорог начал таять снег, появились грязь и мусор. На части улиц уборка идёт, но работы ещё предстоит много.

«Есть замечания к элементам благоустройства. К примеру, отсутствует урны, в том числе на конечной остановке общественного транспорта по ул. Инициативной, в результате горы мусора, пластика, окурков, остатков упаковок. Ситуация должна быть исправлена в ближайшее время», — уточнил он в Instagram.

Глава города посетил и недавно отремонтированную набережную.

«Прошли по Берёзовой роще и набережной. После реконструкции это место обрело вторую жизнь. Вместе с тем требует внимания памятник воину-освободителю — «Алёше», как называют его кировчане. Его приведём в порядок к майским праздникам», — написал градоначальник.

Также мэр рассказал, что местные жители попросили добавить дополнительные игровые элементы на детскую площадку в микрорайоне № 21. По их словам, в настоящее время там обычно много детей. Глава Кемерова сообщил, что этот вопрос будет рассмотрен. А по просьбам молодых людей Илья Середюк поручил восстановить работоспособность памп-трека, у которого за зиму появились повреждения.

Фото: instagram/ilyaseredyuk