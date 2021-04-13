Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 13 апреля

Скончался один пациент.

По данным на утро 13 апреля в Кемеровской области выявили 60 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 14, Новокузнецк — 9, Топкинский округ — 4, Междуреченск — 4, Яшкинский округ — 3, Юргинский округ — 3, Промышленновский округ — 3, Ленинск-Кузнецкий — 2, Прокопьевск — 2, Мыски — 2, Чебулинский округ — 2, Тайга — 2, Белово — 1, Берёзовский — 1, Киселёвск — 1, Полысаево — 1, Юрга — 1, Беловский район— 1, Кемеровский округ — 1, Крапивинский округ — 1, Ленинск-Кузнецкий округ — 1, Тяжинский округ — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончался один пациент.

У мужчины 1933 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни легких, заболевания центральной нервной системы. Он проживал в Таштагольском районе.

За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 34 025 случаев коронавируса: 360 человек получают медицинскую помощь, 33 029 — выздоровели, а 636 — скончались.