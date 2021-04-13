В Кемерове трамвай протаранил легковую машину

После ДТП.

Авария с участием трамвая произошла 13 апреля 2021 года в Кемерова на проспекте Шахтёров. Трамвай протаранил автомобиль Nissan.

На месте работали сотрудники МЧС России, скорой помощи и ГИБДД.

«Там столкнулись два автомобиля, в результате один из них отлетел в трамвай. Водитель последней машины получил травмы. Сейчас все обстоятельства устанавливают сотрудники ГИБДД. Из-за оформления ДТП на этом участие движение трамваев пока приостановлено», — прокомментировали в пресс-службе «Кемеровской электротранспортной компании».

Отмечается, что легковая машина получила серьёзные повреждения левой стороны, её смяло.