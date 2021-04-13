В Кузбасс поступил новый тип вакцин от коронавируса

Это «ГамКовидВак» и «ЭпиВакКорона».

В Кемеровскую область поступили вакцины «ГамКовидВак» и «ЭпиВакКорона». Об этом сообщает Газета Кемерова со ссылкой на первого заместителя министра здравоохранения региона Елену Зеленину.

Как отметила чиновница, «ЭпиВакКорона» будет во всех муниципальных образованиях.

«Она рекомендуется для вакцинации лиц от 18 до 60 лет. И с учётом её условий хранения более щадящих (+2…+8 градусов) мы рекомендуем обратить внимание в первую очередь на маломобильные группы населения, вакцинация которых с учётом условий хранения вакцины возможна, в том числе, и в домашних условиях», — цитирует портал Елену Зеленину.

Всего в Кузбасс поступило 172 149 доз вакцины «ГамКовидВак» и 1 620 доз вакцины «ЭпиВакКорона». Последней ещё не прививался ни один житель региона.

«Всего первой аппликацией у нас вакцинированы 139 000 человек — 81% от поступившей вакцины «ГамКовидВак». Лица старше 60 лет составляют 44,7% от общего количества вакцинированных. И завершена вакцинация более 92 000 человек. Сегодня у нас ещё поступило 18 600 доз вакцины, которые в настоящее время проходят маркировку», — добавила замминистра.