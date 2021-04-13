Гость из Новокузнецка устроил стрельбу из пистолета в Кемерове

Мужчине грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей.

40-летний житель Новокузнецка устроил стрельбу из пистолета в Кемерове. Ранее к правоохранителям обратилась жительница микрорайона Южный. Она пояснила, что несколько минут из машины, припаркованной во дворе жилого дома, раздалось несколько выстрелов. На место незамедлительно направили ближайший наряд полиции.

Прибывшие на место полицейские установили и задержали стрелявшего. Им оказался ранее судимый новокузнечанин, который вместе со своим другом распивал алкоголь в салоне машине.

«40-летний мужчина открыл окно машины и произвёл несколько выстрелов в воздух из принадлежащего ему охолощенного пистолета. Внятно пояснить мотив своих действий мужчина не смог», — рассказали 13 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Оружие и патроны к нему изъяли и направили на экспертизу. В отношении кузбассовца сотрудники составили административный протокол, ему грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.