В Шерегеше женщина насмерть разбилась, катаясь на плюшке

Она скончалась в реанимации.
Несчастный случай произошел в Шерегеше на горе Зелёной 13 апреля. Женщина во время катания на плюшке разбилась насмерть.
Сообщение о травмированной женщине поступило в скорую помощь и аварийно-спасательный отряд поступило в 10:50.
«Женщина (1969 г. р.), катаясь на плюшке в не предназначенном для этого месте врезалась в здание, получила травмы, несовместимые с жизнью», - сообщили в администрации Таштагольского района.
Пострадавшая скончалась в реанимации.
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