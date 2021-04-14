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В Шерегеше женщина насмерть разбилась, катаясь на плюшке

14 апреля 2021 в 09:48

Она скончалась в реанимации.

Несчастный случай произошел в Шерегеше на горе Зелёной 13 апреля. Женщина во время катания на плюшке разбилась насмерть.

Сообщение о травмированной женщине поступило в скорую помощь и аварийно-спасательный отряд поступило в 10:50.

«Женщина (1969 г. р.), катаясь на плюшке в не предназначенном для этого месте врезалась в здание, получила травмы, несовместимые с жизнью», - сообщили в администрации Таштагольского района.

Пострадавшая скончалась в реанимации.


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