В Новокузнецке в почтовом ящике многоэтажки нашли «гранату»

Об этом сообщили местные жители.

В Новокузнецке жители многоэтажного дома обнаружили в почтовом ящике вещь, напоминающую взрывное устройство. На место сразу прибыли все оперативные службы.

Сообщается, что инцидент произошёл в доме № 50 по улице Челюскина.

«В почтовом ящике оказался предмет, конструктивно схожий с гранатой Ф1, отправлен на полигон сотрудниками ОМОН», — сообщили в Instagram-аккаунте администрации Куйбышевского района Новокузнецка.

Взрывное вещество в нём отсутствует.