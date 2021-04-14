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В Новокузнецке в почтовом ящике многоэтажки нашли «гранату»

14 апреля 2021 в 10:51

Об этом сообщили местные жители.

В Новокузнецке жители многоэтажного дома обнаружили в почтовом ящике вещь, напоминающую взрывное устройство. На место сразу прибыли все оперативные службы.

Сообщается, что инцидент произошёл в доме № 50 по улице Челюскина.

«В почтовом ящике оказался предмет, конструктивно схожий с гранатой Ф1, отправлен на полигон сотрудниками ОМОН», — сообщили в Instagram-аккаунте администрации Куйбышевского района Новокузнецка.

Взрывное вещество в нём отсутствует.


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