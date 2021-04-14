Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 14 апреля

Скончались два пациента.

По данным на утро 14 апреля в Кемеровской области выявили 64 новых случая заражения COVID-19.

«Кемерово — 15, Новокузнецк — 6, Ленинск-Кузнецком — 5, Юрга — 5, Анжеро-Судженск — 4, по 3 - Берёзовский — 3, Киселёвск — 3, Междуреченск — 3, Промышленновский округ — 3, Мыски — 2, Прокопьевск — 2, Беловский район— 2, Таштагольский район — 2, Юргинский округ — 2, Яшкинский округ — 2, Тайга — 1, Ижморский округ — 1, Ленинск-Кузнецкий округ — 1, Тисульский район — 1, Чебулинский округ — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались два пациента.

У мужчины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, онкопатологии. Он проживал в Кемерове. У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 34 089 случаев коронавируса: сейчас 374 человек продолжают получать медицинскую помощь, 33 077 — выздоровели, а 638 — скончались.