Новокузнечанин поджёг дом, в котором проживала его бывшая жена с тремя детьми

Суд уже вынес приговор.

В южной столице Кузбасса суд вынес приговор 42-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в поджоге жилого дома.

Установлено, что ночью в октябре 2020 года мужчина с целью мщения бывшей супруге решил поджечь жилой дом, в котором она проживала с тремя детьми.

«Убедившись, что женщина покинула дом, он взял канистру с бензином и вылил его на дрова, находящиеся рядом с печью и поджёг их. В результате дом и имущество полностью сгорели. Материальный ущерб составил более 5 миллионов рублей», — сообщили в областной прокуратуре.

Куйбышевский районный суд Новокузнецка назначил злоумышленнику наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года. Также суд взыскал возмещение ущерба, причинённого в результате пожара.