В Ленинске-Кузнецком семейная пара обманула 65 человек

Из 32 регионов России.

В Кузбассе завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении ранее судимого 33-летнего жителя Ленинска-Кузнецкого и его 28-летней жены. Им предъявили обвинение в краже и мошенничестве. Жертвами супругов стали посетители сайтов бесплатных объявлений из разных регионов России.

Как рассказали в полиции, противоправную деятельность пары пресекли в 2019 году.

«Инициатором дистанционных краж и мошенничеств являлся ранее судимый глава семейства. В ходе следствия он признался, что данному виду противоправных деяний научился, отбывая наказание в исправительной колонии. После освобождения он вернулся к супруге и начал совершать преступления, в которые впоследствии вовлёк и жену. Вместе они размещали на сайтах объявления о продаже мебели, указывая разные города страны. При общении с покупателями предлагали отправить им гарнитуры, столы, кресла и другие предметы интерьера транспортными компаниями. При этом в качестве доказательства наличия мебели подельники присылали потерпевшим фото и видео, скачанные в сети Интернет», — рассказали в ГУ МВД Кузбасса.

Злоумышленники просили с покупателей предоплату в размере 10% от стоимости товара. Таким образом супруги обманули 65 человек из 32 регионов России — от Москвы до Красноярска. Общая сумма ущерба составила около 500 000 рублей.

В настоящее время дело направлено на рассмотрение в Ленинск-Кузнецкий городской суд. Им грозит до 5 лет лишения свободы. Кроме того, в рамках уголовного дела большая часть потерпевших заявила гражданские иски к супругам-подельникам о возмещении причинённого материального ущерба.