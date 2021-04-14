В Кемерове на Томи начался ледоход

Видео поделился мэр города Илья Середюк.

На Томи в районе Кемерова началось движение льда началось. Видео с места опубликовал глава областного центра Илья Середюк 14 апреля.

Пока, как отметил градоначальник, лёд движется только по руслу реки. На левой протоке движение затруднено — мешает большая льдина.

«Но и она скоро оторвётся», — сказал Илья Середюк.

Согласно данным Кемеровского гидрометеоцентра, в разных местах Кузбасса состояние льда на Томи разное. В верховьях Томи наблюдаются вода на льду, подвижки льда и закраины, а в Новокузнецке и Кемерове лёд уже тронулся

Фото: www.instagram.com/ilyaseredyuk