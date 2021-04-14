Мэр Кемерова совершил объезд поселка Пионер

Своими выводами он поделился в Сети.

В Кемерове продолжается объезд территорий. Так, 13 апреля глава областного центра посетил микрорайон Пионер. Своими выводами он поделился в Сети.

Илья Середюк встретился с местными жителями и побывал на улице Бабенко — на этом участке градоначальник договорился приступить к проектированию дороги. Также он посмотрел на отремонтированные опоры моста через реку Большая Камышная.

«Обсудили отсыпку сколом дороги на кладбище — об этом просят жители. Нуждается в ремонте и здание школы №32 — это единственная в микрорайоне школа, очень важно, чтобы она была в порядке», — написал по итогам мэр.

Кроме этого, Илья Середюк прогулялся по скверу, который появился в микрорайоне в 2016 году, и, так как там гуляет много детей, решил, что вдобавок к существующим здесь требуется установить дополнительные детские площадки.

«Всегда подчёркиваю, что в нашем городе нет окраин и периферий. Каждому району стремимся уделять равный объём внимания», — заключил Илья Середюк.