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В Кировском районе Кемерова сгорело два этажа общежития

14 апреля 2021 в 19:18

Эвакуированы более 200 человек.

ЧП произошло 14 апреля в общежитии на ул. Инициативная, 5а. По информации жильцов, из-за возгорания пострадали 4 и 5 этажи. Предварительно, возгорание произошло на 4-м этаже.

«Более 170 человек покинули квартиры самостоятельно, еще 40 эвакуировали сотрудники МЧС. На месте работала скорая, троих госпитализировали», - рассказала одна из жительниц дома.

В пресс-службе областного центра медицины катастроф агентству подтвердили, что три жильца дома были доставлены в больницу, по результатам осмотра будет решен вопрос о госпитализации пострадавших.

По словам женщины, на месте также прибыли автобусы для жильцов пострадавших квартир.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кемеровской области сообщили, что на месте происшествия работали  42 человека личного состава и 12 единиц спецтехники. О точных причинах пожара пока не сообщается.


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