В отдаленных районах Кузбасса появились 70 новых школьных автобусов

Об этом сообщили в администрации региона.

Более 1,6 тысяч ребят теперь с комфортом добираются до школ благодаря 70 ярко-жёлтым новым автобусам. Как сообщили в пресс-службе Администрации Правительства Кузбасса, были закуплены 64 автобуса марки ПАЗ на 24 пассажира и 6 автобусов марки ГАЗ на 12-24 места,

«В первую очередь новый транспорт мы направляем в районы, в том числе — в отдаленные населенные пункты. Так, по три автобуса поступили в Тисульский, Тяжинский муниципальные округа и Мариинский район, два — в Чебулинский муниципальный округ. Обеспечиваем транспортом и образовательные организации, участвующие в региональной программе модернизации «Моя новая школа». Девять новых автобусов будут возить учеников отремонтированных учебных заведений», — рассказал губернатор Сергей Цивилёв.

Отмечается, что автобусы оснащены ремнями безопасности, в каждом ряду есть специальная кнопка для требования об остановке. В них предусмотрено автоматическое ограничение скорости — не более 60 км в час. Транспортные средства также оборудованы проблесковыми маячками и спутниковой навигацией ГЛОНАСС, которая позволяет родителям школьников отслеживать передвижение детей в системе «Электронная школа 2.0».

Общая стоимость партии автобусов составила 141 миллионов рублей.