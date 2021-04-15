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Медики оценили состояние пострадавшей при пожаре в общежитии Кемерова

15 апреля 2021 в 10:48

ЧП произошло 14 апреля на ул. Инициативная.

Женщину, которая пострадала при пожаре в общежитии на Инициативной в Кемерове, госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, пожар в многоквартирном доме в Кировском районе областного центра произошёл во второй половине 14 апреля. Изначально сообщалось, что медицинская помощь потребовалась двоим горожанам. По данным МЧС России, во время инцидента спасатели эвакуировали 42 человек, в том числе 18 детей.

Ранее сообщалось о трех пострадавших. Как уточнил пресс-секретарь Кузбасского центра медицины катастроф Антон Дужик, при ЧП пострадал только один человек — эта женщина.

«Состояние пострадавшей 1956 года рождения оценивается как стабильное. Жизни пациентки ничего не угрожает», — пояснил собеседник издания.


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