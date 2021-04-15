Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 15 апреля

Скончались три человека.

По данным на утро 15 апреля в Кемеровской области выявили 66 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 13, Новокузнецк — 10, Мыски — 5, Ленинск-Кузнецкий — 4, Юрга — 4, Анжеро-Судженск — 3, Белово — 3, Киселевск — 3, Промышленновский МО — 3, Междуреченск — 2, Полысаево — 2, Прокопьевск — 2, Кемеровский МО — 2, Таштагольский МР — 2, Топкинский МО — 2, Березовский — 1, Осинники — 1, Мариинский МР — 1, Новокузнецкий МР — 1, Тисульский МО — 1, Тяжинский МО — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались три пациента.

У мужчины 1970 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей онкопатологии. Он проживал в Кемерове. У женщины 1975 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Салаире. У женщины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей онкопатологии, патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Анжеро-Судженске.

За весь период наблюдения в Кузбассе зарегистрировали 34 155 случаев коронавируса: 378 человек получают медицинскую помощь, 33 136 — выздоровели, 641 — скончался.