Илья Середюк опубликовал фото и видео со строительства нового катка в Кемерове

В Рудничном районе.

Мэр Кемерова Илья Середюк провёл штаб по строительству ледового катка в Рудничном районе. Фото и видео нового спортивного объекта он опубликовал в своём Instagram.

По словам градоначальник, специалисты выполнили уже 65% всех работ. В том числе они завершили возведение коробки строения, лестничных маршей, подвели инженерные коммуникации. Осталось выполнить часть внутренних работ, до конца подключить вентиляцию и электрику, а также произвести отделку фасада.

«На объекте уже завершают работы по устройству основания под будущий лёд, ведётся монтаж холодильного оборудования», - отметил градоначальник.

Напомним, в новом комплексе будут находиться отделение спортивной школы № 6 по хоккею и фигурному катанию, зал аэробики, тренажёрный зал и прокат коньков.

Ранее власти заявляли о планах ввести каток в эксплуатацию к 300-летию Кузбасса, во втором квартале 2021 года.