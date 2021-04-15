В Кузбасс придет резкое потепление и дожди

Синоптики дали прогноз погоды на конец недели в Кемеровской области.

Специалисты «Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» дали прогноз на конец недели. По словам метеорологов, в регионе может значительно потеплеть.

Так, еще ночью в пятницу, 16 апреля, будет 0, +5°C, местами — до -5°C, а уже днем воздух прогреется до +15, +20°C, местами по северу — +8, +13°C. Ночью преимущественно будет без осадков, днём местами возможны небольшие дожди. Порывы ветра местами будут достигать 17 м/с.

«В субботу, 17 апреля, ночные температуры будут в пределах 0, -5°C, местами — до +5°C, а дневные — +3, +8°C, местами — до +13°C. Ночью специалисты прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днём местами небольшие дожди. Порывы ветра до 17 м/с сохранятся», - сообщили в Гидрометцентре.