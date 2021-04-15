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В Кузбассе начнут проводить новые рентген исследования без облучения

15 апреля 2021 в 15:52

Новый аппарат установили в Кузбасской областной детской клинической больнице.

Новый рентген-аппарат установили в Кузбасской областной детской клинической больнице имени Ю.А. Атаманова. Как сообщает пресс-служба администрации Кузбасса, теперь педиатры смогут проводить новые, ранее недоступные исследования.

Новая рентген-установка в Кузбасской областной детской клинической больнице позволит врачам быстро и эффективно выполнять большой объем исследований, часть из которых ранее была недоступна.

«Лучевая нагрузка при этом будет минимальной, что особенно важно, когда пациенты – дети. Кроме того, дистанционное управление аппаратом практически полностью исключает воздействие ионизирующего излучения на врача-рентгенолога во время процедуры обследования», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Отмечается, что в настоящий момент ежедневно в рентгенологическом кабинете стационара больницы проводят 60-70 исследований детей от рождения до 18 лет со всего Кузбасса. Бесплатно диагностику на новом оборудовании могут пройти не только пациенты стационара, но и те, кто наблюдается амбулаторно.


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