В Прокопьевске у жилого дома обрушилась стена

Случившимся заинтересовался следственный комитет.

В соцсетях появилась информация о том, что в Прокопьевске у дома № 20 по улице Волжской обрушилась кирпичная стена. Местная жительница опубликовала видео с места.

«В доме по улице Волжская произошло частичное выпадение кирпичной кладки (наружная верста) заложенных оконных проемов. После обследования специалистов установлено: какая-либо угроза разрушения несущих конструкций здания отсутствует. Эвакуация жильцов не проводилась. Жилой дом находится на непосредственной форме управления, аварийным признан не был», — прокомментировали в администрации Прокопьевска.

В администрации добавили, что сейчас специалисты решают вопрос, касающийся ремонта пострадавшей части дома.

Случившимся заинтересовались следственные органы. Следственные органы СК РФ по Кемеровской области проводят проверку по данному факту. Следователь территориального следственного отдела и специалист-строитель установят, пригоден ли дом для безопасного проживания.

Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего обрушения и принять процессуальное решение по результатам проверки.

Фото: соцсети.