В Кузбассе столкнулись иномарка и мопед: погибла несовершеннолетняя пассажирка

Сам водитель мопеда госпитализирован.

Смертельное ДТП произошло в селе Красное Ленинск-Кузнецкого муниципального округа. Около 00.10 здесь столкнулись мопед, которым управлял несовершеннолетний водитель, и автомобиль марки BMW X-7.

«В результате аварии погибла 16-летняя пассажирка мопеда. Она получила тяжёлые травмы, несовместимые с жизнью. Сам 16-летний водитель мопеда был госпитализирован с травмами различной степени тяжести», - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса.

Выяснилось, что водитель мопеда не имеет прав на вождение транспортного средства. Оба они ехали по трассе без мотошлемов. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.