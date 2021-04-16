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Житель Новокузнецкого района прижигал ребенка утюгом

16 апреля 2021 в 13:24

Кузбассовца задержали за истязание.

В Кузбассе возбудили уголовное дело по статье «Истязание» в отношении жителя Новокузнецкого района.

«Уточняется, что мужчина 1988 года рождения жил совместно со своей женой и её сыном 2010 года рождения. Как выяснили правоохранители, он неоднократного прижигал горячей поверхностью утюга верхние и нижние конечности мальчика», - рассказали в прокуратуре муниципалитета.

В результате у ребёнка диагностировали ожоги мягких тканей правого бедра, правой голени, области левого коленного сустава, левой голени, правой кисти.

Отмечается, что вменяемая садисту статья предусматривает лишение свободы до 7 лет. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.


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