Житель Новокузнецкого района прижигал ребенка утюгом

Кузбассовца задержали за истязание.

В Кузбассе возбудили уголовное дело по статье «Истязание» в отношении жителя Новокузнецкого района.

«Уточняется, что мужчина 1988 года рождения жил совместно со своей женой и её сыном 2010 года рождения. Как выяснили правоохранители, он неоднократного прижигал горячей поверхностью утюга верхние и нижние конечности мальчика», - рассказали в прокуратуре муниципалитета.

В результате у ребёнка диагностировали ожоги мягких тканей правого бедра, правой голени, области левого коленного сустава, левой голени, правой кисти.

Отмечается, что вменяемая садисту статья предусматривает лишение свободы до 7 лет. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.