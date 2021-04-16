Синоптики: май в Кузбассе будет холодным

Такая же ситуация будет в ряде других сибирских регионов.

Синоптики прогнозируют в Кузбассе холодный май.

«В Кемеровской области ночная температура может понижаться до -5 градусов. Дневная температура там будет повышаться до +10…+15 градусов», - сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

К слову, май может оказаться по температуре ниже нормы и в ряде других сибирских регионов: Томской области, Алтайском крае, Республике Алтай и районе районов Красноярского.

При этом, по словам Паршиной, в большинстве регионов температура в мае будет или в пределах климатической нормы, или выше нормы. В то же время не дотянет до нормы погода в Ростовской и Волгоградской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях и на Северном Кавказе.