Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 16 апреля

Скончался один пациент.

По данным на утро 16 апреля в Кемеровской области выявили 65 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 12, Новокузнецк — 8, Юрга — 6, Анжеро-Судженск — 4, Киселевск — 4, Промышленновский МО — 3, Белово — 2, Ленинск-Кузнецкий — 2, Междуреченск — 2, Мыски — 2, Осинники — 2, Полысаево — 2, Прокопьевск — 2, Таштагольский МР — 2, Топкинский МО — 2, Юргинский МО — 2, Яшкинский МО — 2, Калтан — 1, Беловский МР — 1, Гурьевский МО — 1, Ижморский МО — 1, Тисульский МО — 1, Тяжинский МО — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончался один пациент.

У мужчины 1934 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы. Он проживал в Таштагольском районе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 34 220 случаев коронавируса: сейчас 384 человека продолжают получать медицинскую помощь, 33 194 — выздоровели, а 642 — скончались.