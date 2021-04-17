Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 17 апреля

Скончались два пациента.

На утро 17 апреля в Кемеровской области ещё у 59 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 19, Юрга — 5, Промышленновский МО — 4, Таштагольский МР — 3, Калтан — 3, Ленинск-Кузнецкий — 3, Анжеро-Судженск — 3, Осинники — 3, Междуреченск — 2, Тисульский МО — 2, Новокузнецк — 2, Юргинский МО — 2, Кемеровский МО — 2, Белово — 1, Берёзовский — 1, Киселёвск — 1, Краснобродский — 1, Мыски — 1, Полысаево — 1, Прокопьевск — 1, Тайга — 1, Беловский МР — 1, Гурьевский МО — 1, Новокузнецкий МР — 1, Топкинский МО — 1, Тяжинский МО — 1, Мариинский МР — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончались два пациента.

У мужчины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы. Он проживал в Калтане. У женщины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей онкопатологии, патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в пгт Тисуль.

За весь период наблюдений в Кемеровской области зарегистрировали 34 287 случаев коронавируса: 396 человек продолжают получать медицинскую помощь, 33 247 выздоровели, 644 скончались.