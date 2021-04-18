Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 18 апреля

Скончались два пациента.

На утро 18 апреля в Кемеровской области ещё у 70 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 21, Ленинск-Кузнецкий — 7, Юрга — 7, Калтан — 6, Анжеро-Судженск — 5, Кемеровский МО — 4, Промышленновский МО — 4, Мариинский МР — 3, Таштагольский МР — 3, Междуреченск — 2, Осинники — 2, Юргинский МО — 2, Берёзовский — 1, Киселёвск — 1, Новокузнецк — 1, Тисульский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончались два пациента.

У женщины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемеровском районе. У мужчины 1966 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующего заболевания центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.

За весь период пандемии в Кузбассе зафиксировано 34 357 случаев коронавируса: 410 человек продолжают получать медицинскую помощь, 33 301 выздоровели, 646 скончались.