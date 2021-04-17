Из-за резкого подъёма уровня воды в реке закрыли участок трассы Кемерово — Томск

Водителей просят руководствоваться дорожными знаками, установленными на трассе.

В субботу, 17 апреля, было закрыто движение по объездной дороге на мосту через реку Лебяжья (это 41-й км подъезда к Томску трассы Р-255 «Сибирь»). Мера связана с резким подъёмом уровня воды в реке.

«Организован объезд транзитного транспорта по резервному маршруту: Р255 Подъезд к Томску км 40+156. с. Проскоково, Р255 Подъезд к Томску км 42+280, 46+360», — сообщила пресс-служба ФКУ «Сибуправтодор».

Водителей просят руководствоваться дорожными знаками, установленными на трассе.