Пожар в кемеровском приюте для животных: погибли собаки

В настоящее время приют закрыт до выяснения обстоятельств.

В ночь 18 апреля в кемеровском приюте для животных «Четвероногий ангел» произошёл пожар. В результате погибли около 15 собак.

«Ночью в приюте случилась огромная беда… пожар… погибли хвостики. Я просто не успела их всех вывести… У мужа на фоне пожара случился сердечный приступ… Ведь он всю душу вкладывал в строительство приюта», — написала в соцсетях организатор приюта.

По её словам, в настоящее время приют закрыт до выяснения обстоятельств.