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В Новокузнецке рецидивист избил посетителя бара до потери сознания

19 апреля 2021 в 10:33

Потерпевший госпитализирован.

Инцидент произошел в одном из баров Новокузнецка. Здесь подрались две компании, в результате один из посетителей потерял сознание и был госпитализирован.

«Сигнал «тревога» из бара на улице Предмостной поступил ночью. На месте прибывшие бойцы обнаружили 28-летнего пострадавшего с травмой головы. Мужчине вызвали бригаду медиков, а в их ожидании оказали первую доврачебную помощь», - рассказали в региональном управлении Росгвардии.

По предварительной информации в питейном заведении отдыхали две компании. Во время застолья между задержанным и потерпевшим произошла словесная перепалка на фоне личной неприязни. В результате конфликта злоумышленник начал наносить удары руками в область лица местного жителя, пока мужчина не потерял сознание.

В ходе опроса работников бара были установлены приметы подозреваемого, который попытался скрыться от росгвардейцев в толпе людей. В итоге дебошира задержали, им оказался ранее судимый за кражи и угон автомобиля 18-летний житель Киселёвска.

Задержанный был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

 

Фото: Управление Росгвардии по Кемеровской области — Кузбассу.


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