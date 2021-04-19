В Кузбассе заключили под стражу истязавшего пасынка утюгом отчима

В Следственном комитете рассказали подробности случившегося.

Прокурор Новокузнецкого района поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения для местного жителя, истязавшего 11-летнего пасынка. Ранее в отношении мужчины возбудили уголовное дело, теперь ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, ранее полиция провела проверку по информации из школы о том, что 11-летний мальчик в Новокузнецком районе перестал посещать занятия. В результате выяснилось, что его мама пыталась скрыть тот факт, что её муж истязал ребёнка.

«Накануне женщина оставила сына с нетрезвым отчимом и тот раскалённым утюгом причинил ребёнку ожоги конечностей. Несмотря на то, что мальчик был в неудовлетворительном состоянии, родители не вызвали ему скорую помощь. Сейчас ребёнка поместили в медицинское учреждение», - сообщили в ГУ МВД Кузбасса.

В ходе расследования происшествия было выяснено, что отчим неоднократно прижигал ребёнку горячим утюгом ноги и руки, «причинив ему ожоги мягких тканей правого бедра, правой голени, области левого коленного сустава, левой голени, правой кисти.

В итоге в отношении отчима Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 117 УК РФ. Его задержали в порядке ст. 91 УПК РФ. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении матери потерпевшего, так как в её бездействии усматриваются признаки преступления по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Отмечается, что ранее женщина уже была лишена родительских прав в отношении двух других своих детей. Два года семья состояла на профилактическом учёте в органах внутренних дел, в 2016 году была снята с него.