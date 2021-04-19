Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 19 апреля

Умер один пациент.

По данным на утро 19 апреля в Кемеровской области выявили 68 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 19, Новокузнецк — 14, Междуреченск — 5, Новокузнецкий район — 4, Белово — 3, Юрга — 3, Анжеро-Судженск — 2, Берёзовский — 2, Ленинск-Кузнецкий — 2, Мыски — 2, Промышленновский округ — 2, Киселёвск — 1, Краснобродский — 1, Осинники — 1, Полысаево — 1, Прокопьевск — 1, Беловский район — 1, Ленинск-Кузнецкий округ — 1, Топкинский округ — 1, Юргинский округ — 1, Яшкинский округ — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончалась одна пациентка.

У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии в виде сахарного диабета, заболевания почек, патологии нервной системы. Она проживала в Кемерове.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 34 425 случаев коронавируса: 426 человек получают медицинскую помощь, 33 352 выздоровели, 647 скончались.