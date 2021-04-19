В столице Кузбасса ребёнок застрял в диване

Потребовалась помощь спасателей.

В Кемерове двухгодовалый малыш застрял ногами в диване и не смог самостоятельно выбраться. На помощь ребёнку и его испуганной маме оперативно пришли кемеровские спасатели.

Сообщение о происшествии в Ленинском районе поступило на пульт диспетчера службы спасения в минувшую субботу, 17 апреля.

«Женщина рассказала, что её двухлетний сын играл и, потянувшись за игрушкой, оказался зажат между механизмом дивана. Вытащить ребёнка у мамы не получилось, она вызвала спасателей», - сообщила пресс-служба Кемеровской городской службы спасения.

Спасатели вытащили ребёнка, просто разжав механизм, и в итоге цело всё — и ножки ребёнка (его осмотрел врач-спасатель, ни трав, ни ушибов не было), и диван, и нервы мамы.

Отмечается, что всего с начала месяца спасатели приходили 7 раз на помощь к юным кемеровчанам: шестеро из них оказались заперты, один ребёнок застрял пальцем в ножке стула.