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В Ленинске-Кузнецком коллекторы угрожали лишить должницу родительских прав

19 апреля 2021 в 15:53

Женщина просрочила возврат микрозайма.

Жительница Ленинска-Кузнецкого пожаловалась на угрозы от коллекторов. Должница просрочила возврат микрозайма, и ее грозили лишить родительских прав.

Выяснилось, что женщина заключила договор на получение займа на сумму около 9 000 рублей, но своевременно свои обязательства по возврату не выполнила. Микрофинансовая организация привлекла для работы по возвращению денег коллекторскую компанию, зарегистрированную в Москве.

«В ходе проведённой проверки факт нарушений закона, допущенный коллекторами, подтвердился. В частности, звонившие горожанке сотрудники коллекторской организации, заявляли, что выкупят долг женщины и будут требовать возврата не только суммы задолженности, но и оплаты оказанных услуг. Кроме того, они обещали передать информацию о долге в органы опеки, чтобы должницу лишили родительских прав. Таким образом, на должницу оказывалось психологическое давление, что запрещено законом — как и ложная информация о последствиях неисполнения взятых на себя обязательств», - в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

В итоге суд признал коллекторскую фирму виновной по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»). Юрлицу назначен штраф в размере 100 000 рублей.


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