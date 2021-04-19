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В Кузбассе вновь выросла средняя зарплата

19 апреля 2021 в 14:37

Больше всего на производстве.

По итогам января — февраля 2021 года в Кузбассе средняя зарплата составила 43 802 рубля. Показатель вырос на 5,8% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

«Самые высокие зарплаты были в сферах «Добыча металлических руд» (73 146 рублей), «Производство металлургическое» (68 346), «Добыча угля» (61 634). Самые маленькие — в сферах производства одежды (12 949 рублей), производства мебели (16 510), производства кожи и изделий из кожи (18 054)», - сообщает Кемеровостат.

По данным статистического органа, больше всего в январе — феврале 2021 года, по сравнению с тем же периодом годом ранее, выросли зарплаты в сфере производства кожи и изделий из кожи (на 52,9% — до 18 054 рублей), производства прочих готовых изделий (на 27,8% — до 37 135 рублей), добычи металлических руд (на 23,3% — до 73 146 рублей).


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