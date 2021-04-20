В Кузбассе перед судом предстанет директор пансионата для пожилых людей

Проверка выявила ряд нарушений.

В Кузбассе перед судом предстанет 47-летняя женщина — организатор пансиона для престарелых и инвалидов. В апреле 2019-го работой пансионата заинтересовались контролирующие органы.

В ходе проверки выяснилось, что услуги оказывались с многочисленными нарушениями.

По информации регионального управления СК, пансионат был организован на территории Яйского района в частном доме. Услуги он оказывал с февраля 2019 года по апрель 2020-го. При этом юридически пансионат числился в Кемерове. Клиентов, как и сотрудников, женщина находила по объявлениям.

«Сама владелица пансионата отрицала, что в частном доме располагается пансионат для инвалидов и престарелых — контролёрам она заявила, что находящиеся в доме люди не постояльцы, а её гости», - отметили в Следственном комитете.

Кроме того, проверка выявила в доме 44 нарушения, в числе которых — нарушения норм и правил пожарной безопасности. В доме эксплуатировались электроприборы с видимыми нарушениями изоляции кабеля. Женщине указали на необходимость устранить опасные для жизни нарушения, но она проигнорировала данные требования. Работа пансионата была прекращена надзорными органами в апреле 2020 года.

Со следствием задержанная хозяйка частного дома престарелых не сотрудничала, свою вину не признала. В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.