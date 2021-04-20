Сергей Цивилёв отчитался о доходах за 2020 год

Декларация опубликована в Сети.

Губернатор Кузбасса отчитался о доходах по итогам 2020 года. Согласно декларации, опубликованной на сайте администрации правительства Кемеровской области, его доходы составили 7 855 955,75 руб.

Объектов недвижимости в собственности у Сергея Цивилёва нет. При этом глава региона является владельцем нескольких транспортных средств: спайдера, трицикла и снегоболотохода.

В числе объектов недвижимости, находящихся в пользовании, в декларации указаны: гостиница площадью 17,6 кв. м и две квартиры (43,7 и 98,9 кв. м).