Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 20 апреля

Умерли три пациента.

По данным на утро 20 апреля в Кемеровской области выявили 66 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 20, Новокузнецк — 13, Междуреченск — 4, Берёзовский — 3, Мыски — 3, Анжеро-Судженск — 2, Киселёвск — 2, Ленинск-Кузнецкий — 2, Юрга — 2, Тяжинский округ — 2, Белово — 1, Калтан — 1, Краснобродский — 1, Осинники — 1, Полысаево — 1, Прокопьевск — 1, Кемеровский округ — 1, Ленинск-Кузнецкий округ — 1, Мариинский район — 1, Промышленновский округ — 1, Тисульский округ — 1, Топкинский округ — 1, Яшкинский округ — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались три человека.

У мужчины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. Он проживал в Новокузнецке. У мужчины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, заболевания центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове. Третий скончавшийся — мужчина 1947 года рождения. У него развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, которая протекала на фоне сопутствующей сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Белове.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 34 491 случай коронавируса: 432 пациента получают медицинскую помощь, 33 409 выздоровели, 650 скончались.