В Кузбассе пройдет парад воздушных шаров

Акция будет приурочена ко Дню Победы.

В 2021 году в Кемеровской области продолжат патриотическую акцию «Вахта Победы. Кузбасс». В рамках неё предусмотрено проведение различных традиционных мероприятий. Например, в Кузбассе организуют тематические фотовыставки на улицах, скверах, площадях городов.

Но планируются и новые акции. Так, в Новокузнецке, который в 2020 году получил звание Российской Федерации «Город трудовой доблести», пройдёт парад воздушных шаров. А в соцсетях пройдут акция «9 мая 1945 года. История одной фотографии», в рамках которой нужно воссоздать момент, запечатлённый на снимке военных лет, и международный флешмоб семейного творчества «Рисуем с детьми Вечный огонь».

«В этом году акция будет продолжена в память о тех, кто ковал Победу в тылу. Их фотографии будут размещены на специальном портале», — рассказал Сергей Цивилёв.