Житель Кемерова встретил жену из роддома на эвакуаторе

С установленной на нем коляской.

Житель областного центра организовал необычную встречу из роддома. Забирать жену и новорожденного сына на эвакуаторе с установленной на нём коляской. Об этом сообщает Газета Кемерова.

Как рассказали в детской областной больнице, отцы и другие родственники регулярно организуют запоминающиеся встречи для мам с детьми: запускают в небо светящиеся сердца, украшают площадки под окнами роддома воздушными шарами, заказывают салюты и лимузины.

«Казалось бы, удивить сотрудников роддома уже невозможно. Но сегодня счастливый папа доставил карету для сына прямо на эвакуаторе с мигалкой! Вот такая встреча с огоньком!» — цитирует издание сообщение больницы.

По словам молодого отца, он больше года работал на спецтехнике и без проблем догвоорился о необычной встрече с работодателем.

Отмечается, что сына супруги назвали Львом. В свою первую поездку домой мальчик отправился в составе необычного кортежа автомобилей.

Фото: detskaya_oblastnaya_ / Instagram