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Губернатор Кузбасса поручил до конца года снести все недострои и бесхозные здания

20 апреля 2021 в 14:54

«Расчистка» приурочена к 300-летию региона.

В Кемеровской области в ходе мониторинга обнаружили более двух тысяч недостроенных и бесхозных зданий.

В 2019–2020 годах из них успели снести почти полторы тысячи. Еще 506 бесхозных построек планируется снести в 202 года, причем 46 из них уже демонтированы.

По словам начальника департамента документационного обеспечения Анна Мальцевой, муниципалитеты каждый месяц сдают в ведомство отчёт о выполнении графика сноса опасных объектов.

«Полуразрушенные здания, расположенные рядом со школами и жилыми домами, нужно либо демонтировать, либо достраивать и вводить в эксплуатацию. Делать это необходимо оперативно, потому что каждое подобное строение представляет смертельную опасность для детей, а также своим видом портит облик наших городов и поселков. В рамках подготовки к 300-летию Кузбасса мы должны ликвидировать все бесхозные аварийные постройки», — подчеркнул Сергей Цивилёв.

Больше всего самостроев и бесхозных зданий в Прокопьевске, Новокузнецке, Тисульском и Тяжинском округах (выполнено менее 65% работ).

К поиску таких строений предполагается привлечь также студентов-волонтёров.


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