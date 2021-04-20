Власти Кемеровской области рассказали о третьей волне коронавируса

Ощутимый рост числа заболевших может начаться уже в конце апреля.

В Кузбассе не исключена третья волна коронавируса. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам социального развития Алексей Цигельник.

По его оценке, ощутимый рост числа заболевших может начаться уже в конце апреля.

«Мы не живём под стеклянным колпаком. Люди постоянно перемещаются, посещают зарубежные страны. Представить себе, что они все остались интактны, невозможно. Более того, внутри нашей страны тоже сохраняется заболеваемость. Её уровень значительно упал, но новые заболевшие выявляются всё время. Кроме того, с момента второй волны, осенней, прошло полгода. Иммунитет у значительной части переболевших уже не такой сильный, как в первые месяцы после перенесённой болезни», — пояснил зампредседателя правительства в интервью НГС.

При этом власти региона продолжают следить за ситуацией в ежедневном режиме: мониторится количество новых случаев, уровень заболеваемости ОРВИ и пневмонией, количество вызовов скорой по данным причинам, а также занятость коечного фонда.

А вот остановить эпидемию, напомнил Алексей Цигельник, можно путём вакцинации до 70% населения. К настоящему времени в Кузбасс поступила ещё одна вакцина от COVID-19 —«ЭпиВакКорона».