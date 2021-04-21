Возле крупной больницы в Кемерове умер мужчина

Инцидент произошел в Кировском районе.

20 апреля в Кировском районе Кемерова возле крупного медицинского учреждения на улице скончался мужчина. Инцидент произошёл на улице Тайгинская.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося, в том числе точную причину смерти мужчины. По предварительным данным, на теле горожанина правоохранители не обнаружили признаков насильственной смерти.

«Личность умершего уже установлена, это мужчина 1940 года рождения. У местного жителя оторвался тромб», - сообщают СМИ.